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09:53 28.10.2019

"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

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"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

ПАО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) 27 октября запустило второй состав ночного экспресса № 10/9 Киев – Мариуполь, таким образом сделав этот маршрут ежедневным.

Первый состав поезда № 10/9 Киев - Мариуполь курсирует с 30 марта 2019 года через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях около 74,1 тыс. пассажиров.

Как сообщается на сайте компании, этот поезд сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один вагон типа СВ) восстановленных капитально-восстановительным ремонтом.

"Этот поезд сформирован из вагонов, которые в этом году прошли модернизацию на шести заводах "Укрзализныци", расположенных в разных уголках Украины" – цитируется в сообщении глава УЗ Евгений Кравцов.

По словам руководителя компании, на капитально-восстановительный ремонт этих вагонов УЗ потратила более 140 млн грн с НДС.

"Капитально-восстановительный ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на половину его жизненного цикла - вагон можно будет использовать на 14 лет больше при нормативном сроке службы 28 лет", - подчеркнул Кравцов.

В обновленных вагонах установлена система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки. Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах - роллеты из огнеупорной ткани. В поезде также предлагается обновленный комплект пассажирской постели с гипоаллергенными подушками, одеялами и матрасами.

Модернизация вагонов проводится в депо "Каховка", "Бахмач", "Ковель", "Синельниково", "Харьков", "Гребенка" и на Харьковском вагоностроительном заводе. Всего с начала 2019-го "Укрзализныця" выполнила капитально-восстановительный ремонт 26 вагонов и до конца года планирует отремонтировать еще около 40 вагонов.

Как сообщалось, в середине сентября Кабмин внес изменения в финплан УЗ, разрешив компании дополнительно закупить 10 новых пассажирских вагонов, из которых будет сформирован поезд в Мариуполь.

В Мариуполь курсируют семь пассажирских поездов дальнего следования: №104, №84 и №10 Киев-Мариуполь, №96 Бахмут-Мариуполь, №142 Мариуполь-Одесса и №95 Харьков-Мариуполь, №70 Львов-Мариуполь.

Теги: #киев #расписание #мариуполь #укрзализныця #поезда
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