Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели лидера ИГ

Судмедэксперты США работают над тем, чтобы проверить информацию о ликвидации лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщают в воскресенье американские СМИ.

Предполагается, что он был уничтожен во время операции американских сил специального назначения в сирийской провинции Идлиб. Согласно данным СМИ, главарь террористов носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки.

Источники телеканала Fox News подтвердили, что США удалось уничтожить одного из лидеров террористов, не назвав его имени.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто важное". Предполагается, что он имел в виду именно гибель аль-Багдади.

Позже в воскресенье Трамп сделает важное объявление. Как ожидают американские журналисты, он официально объявит о смерти лидера ИГ.