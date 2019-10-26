Власти Чили отменили все меры, введенные в рамках чрезвычайного положения из-за протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что отменяет все меры, принятые в рамках чрезвычайного положения, которое в стране ввели из-за протестов, сообщило в субботу агентство ЭФЭ.

Меры отменяются с 00:00 27 октября по местному времени. Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагал, что улицы Чили патрулируют военные.

Кроме того, чилийские военные сообщили, что в ночь на воскресенье они не будут объявлять комендантский час, который действовал в Сантьяго, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.

Такие решения власти приняли на фоне нормализации ситуации в стране, отмечает ЭФЭ.

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.