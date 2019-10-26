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19:28 26.10.2019

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

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В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

 Силы безопасности Ирака в субботу применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада, сообщает Associated Press.

К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.

Накануне в ходе протестов в нескольких городах Ирака погибли 42 человека.

Протестные акции в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Основные участники протестов - молодые мужчины, требующие обеспечить их работой, отмечает AP.

Теги: #ирак #газ #протесты
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