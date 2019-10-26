События

09:04 26.10.2019

Американцы потратят $2,7 млрд на конфеты к Хэллоуину в этом году

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Американцы потратят $2,7 млрд на конфеты к Хэллоуину в этом году

Американцы продолжают тратить деньги на покупку конфет к Хэллоуину, хотя и ограничивают себя в потреблении сладкого, говорится в новом исследовании Национальной ассоциации кондитеров (NCA).

Согласно оценкам NCA, в этом году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено $2,7 млрд. По традиции сладости раздают детям, которые на праздник стучатся в двери и просят угощения.

Раздачу конфет планируют 77% опрошенных NCA американцев.

Шоколад остается самым популярным лакомством: его предпочитают 68% участников опроса. На втором месте - традиционные ириски с кукурузным сиропом (candy corn), на долю которых приходится 10%. Оставшиеся 9% включают в себя жевательные конфеты, мятные леденцы, карамель, леденцы на палочке и конфеты с лакрицей.

При этом большинство респондентов (85%) отдают предпочтение кондитерским изделиям небольшого размера, отмечает NCA.

Примерно 90% родителей хотят воспользоваться Хэллоуином, чтобы поговорить со своими детьми о необходимости соблюдать умеренность в потреблении сладостей.

Теги: #сша #хэллоуин #конфеты #продажи
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