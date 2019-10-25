Участник перестрелки в Харькове подорвался на гранате, когда его пытались задержать

Участник происшедшей в пятницу днем перестрелки на ул.Клочковская в Харькове подорвался на гранате, когда его хотели задержать патрульные, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Злоумышленник на автомобиле Toyota RAV4 пытался скрыться с места происшествия, отъехал на несколько километров, и поджег его. Оружие, которое было, он бросил здесь на месте происшествия. Полиция продолжала преследовать злоумышленника. На Новой Баварии (район Харькова – ИФ), когда полицейские догнали его и достали оружие, он достал гранату и подорвал себя. Так мы думаем, что подорвал себя", - сказал Сокуренко журналистам.

"Нам важно выйти на заказчиков убийства, потому что такое впечатление, что киллер заказчиков боялся больше, чем полиции. Вместо того, чтобы сдаться патрульным, он подорвался", - добавил начальник полицейского главка.

По словам Сокуренко, у погибшего было еще 4 гранаты Ф-1 и пистолет.

Личность погибшего уже установлена. Это ранее судимый житель Горловки Донецкой области, который некоторое время жил в Харькове

Сокуренко сообщил, что личности пострадавшего и погибшего в результате перестрелки также установлены. Он отказался назвать их, но отметил, что это двое харьковчан, которые были связаны с "криминальным миром".

"Это была бандитская разборка. На одного из них это было уже третье покушение", - сказал Сокуренко.

Как сообщалось, в пятницу около 12:05 в Харькове на ул. Клочковская произошла перестрелка, в результате которой были ранены двое мужчин. Один из них умер в машине скорой помощи. Личности пострадавших устанавливаются. По информации пользователей соцсетей, один из них - бывший "оплотовец" Георгий Исаков, другой - его "правая рука" Владимир Борох ("Тайсон"). Ранее на Исакова уже было два покушения.