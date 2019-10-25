События

13:45 25.10.2019

В Харькове из-за перестрелки с жертвами введен план "Сирена"

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В Харькове из-за перестрелки с жертвами введен план "Сирена"

Полиция обнаружила автомобиль, на котором скрылись участники перестрелки, произошедшей в Харькове в пятницу днем.

"Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен... Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введено в действие полицейскую операцию "Сирена", сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Правоохранители проводят осмотр, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Теги: #перестрелка #полиция #харьков
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