В Харькове из-за перестрелки с жертвами введен план "Сирена"

Полиция обнаружила автомобиль, на котором скрылись участники перестрелки, произошедшей в Харькове в пятницу днем.

"Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен... Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введено в действие полицейскую операцию "Сирена", сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Правоохранители проводят осмотр, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.