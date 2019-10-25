События

13:34 25.10.2019

В Харькове произошла перестрелка, один человек погиб, один ранен

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В Харькове произошла перестрелка, один человек погиб, один ранен

В Харькове в пятницу днем на ул.Клочковская неподалеку от супермаркет "Восторг" произошла перестрелка.

"Вызов поступил в 12:05. Было двое раненых, один умер в машине (скорой помощи - ИФ). Второй госпитализирован в институт неотложной хирургии", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали дать информацию позже.

По информации в социальных сетях, один из пострадавших в перестрелке - бывший "оплотовец" Георгий Исаков. Получить официальное подтверждение ил опровержение агентству пока не удалось.

Теги: #перестрелка #харьков
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