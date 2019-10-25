Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуратуры вручили подозрение оперуполномоченному, который напал на патрульного местной полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Инцидент произошел 18 октября в Соломенском районе Киева", - сказано в сообщении.

Так, патрульные полицейские остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Транспортным средством управлял знакомый подозреваемого, а оперуполномоченный был пассажиром. При выяснении обстоятельств этого нарушения, оперуполномоченный начал вести себя агрессивно, препятствовал общению патрульных с водителем и пытался скрыться с места преступления.

Правоохранители вручили оперуполномоченному подозрение по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительных органов во время выполнения служебных обязанностей).

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.