События

11:06 25.10.2019

Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

1 мин читать
Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуратуры вручили подозрение оперуполномоченному, который напал на патрульного местной полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Инцидент произошел 18 октября в Соломенском районе Киева", - сказано в сообщении.

Так, патрульные полицейские остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Транспортным средством управлял знакомый подозреваемого, а оперуполномоченный был пассажиром. При выяснении обстоятельств этого нарушения, оперуполномоченный начал вести себя агрессивно, препятствовал общению патрульных с водителем и пытался скрыться с места преступления.

Правоохранители вручили оперуполномоченному подозрение по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительных органов во время выполнения служебных обязанностей).

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: #нападение #гбр #прокуратура #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 25.10.2019
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

09:56 25.10.2019
В Киеве ночью на рынке взорвалась граната

В Киеве ночью на рынке взорвалась граната

03:16 25.10.2019
Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

19:38 24.10.2019
В Запорожье напали с ножом на ромскую активистку Анжелику Белову

В Запорожье напали с ножом на ромскую активистку Анжелику Белову

17:58 24.10.2019
ГБР разоблачило схему контрабанды редких монет при участии госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

ГБР разоблачило схему контрабанды редких монет при участии госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

16:40 24.10.2019
Правоохранители объявили о подозрении женщине, которая похитила младенца в Коцюбинском

Правоохранители объявили о подозрении женщине, которая похитила младенца в Коцюбинском

12:49 24.10.2019
Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

05:43 24.10.2019
В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

20:49 23.10.2019
ГБР заверяет, что заинтересованы в получении только материалов "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы, личных данных не собирают

ГБР заверяет, что заинтересованы в получении только материалов "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы, личных данных не собирают

18:41 23.10.2019
Прокуратуру АР Крым возглавил экс-зампрокурора АРК Поночовный

Прокуратуру АР Крым возглавил экс-зампрокурора АРК Поночовный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

ВАКС объединил уголовные производства в деле о завладении средствами "Энергоатома"

Волынский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США

Аваков: Попытка дискредитации спецподразделения НГУ - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины

"Евросолидарность" предлагает Верховной Раде и руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО на декабрьском саммите альянса - Порошенко

Трое курсантов одесской Военной академии получили осколочные ранения на полигоне

Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты

Секретная служба США допросила рэпера Eminem из-за его песен с угрозами в адрес Трампа

Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА