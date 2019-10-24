ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ) и Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) направили западным партнерам свою позицию относительно решения правительства Украины предать ГИЯРУ в переподчинение Министерству энергетики и охраны окружающей среды.

"Роль и вклад международных организаций и иностранных партнеров в создание в Украине независимого ядерного регулятора чрезвычайно велика. Поэтому считаем, что в этой ситуации важным и, возможно, определяющим является также создание политически корректного, взвешенного, но одновременно емкого диалога с коллегами из США, ЕС, а также ряда международных финансовых учреждений", – говорится в заявлении на сайте НТЦ ЯРБ.

В Госцентре по ядерной и радиационной безопасности отметили, что его общая с ГИЯРУ позиция направлена международным партнерам 22 октября.

"В настоящее время ожидаем официальной реакции международных финансовых учреждений, посольств и государственных учреждений стран-партнеров относительно сложившейся в Украине ситуации с ядерным регулятором", – отмечается на сайте.

В ведомстве также выразили надежду, что решение правительства о переподчинении ГИЯРУ Минэкоэнерго является досадной ошибкой и Кабмин примет меры для возобновления независимости ядерного регулятора. В то же время отметили, что независимо от того, каким образом решится ситуация, Украина понесет репутационные потери.

Как сообщалось, Кабмин предал ГИЯРУ в подчинение Минэкоэнерго. Внесение изменений в схемы направления и координации центральных органов исполнительной власти Кабмина через его соответствующих членов закреплено постановлением №879 от 20 октября 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Ранее Украинское ядерное общество (УЯО) заявило, что такое переподчинение прямо противоречит ряду законов Украины, международных конвенций, гарантийным соглашениям между Украиной и ЕБРР, ратифицированным Верховной Радой. Кроме того, такое решение нарушает международные обязательства страны в частности, ратифицированную Украиной Конвенцию о ядерной безопасности и объединенную Конвенцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходам, а также может прямо привести к кросс-дефолту в EUR600 млн.