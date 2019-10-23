Похищенный в Коцюбинском младенец найден живым и невредимым

Правоохранители обнаружили младенца, похищенного в среду утром в пгт Коцюбинское Киевской области, для поиска которого был введен план-перехват, сообщает полиция Киевской области.

"Похищенного в Коцюбинском младенца нашли… Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - сообщается на странице облполиции в соцсети Facebook.

Правоохранители продолжают следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.