Неизвестная женщина похитила младенца на Киевщине, полиция ввела план-перехват

В пгт Коцюбинское Киевской области в среду утром неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле, сообщает полиция области.

"Как известно, накануне одинокая мать познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не ожидая опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала на легковушке серебряного цвета", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.

Полиция сообщает приметы злоумышленницы: черные волосы, была в очках, одета в жилетку синего цвета и джинсы.