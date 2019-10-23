В ближайшее время в Украине запустят ряд онлайн-услуг для водителей

Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить такие онлайн-услуги как электронные удостоверения водителя и техпаспорт.

"Одними из первых частей "государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта "Дія" заработает мобильное приложение с этими услугами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта.

"Это на первом этапе. Затем сделаем так, что и собственнику автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении... Наша цель до 2024 года все услуги перевести в онлайн", - отмечают в Кабмине.

Также правительство одобрило законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

Так, с принятием проекта закона при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком, и после сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту.