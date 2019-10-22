Времена решения вопросов с помощью взяток прошли благодаря онлайн-проекту LIFT- Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что благодаря онлайн-проекту LIFT, направленному на поиск квалифицированных специалистов, времена решения вопросов с помощью взяток прошли, сообщила пресс-служба сайта президента.

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", - подчеркнул Трофимов.