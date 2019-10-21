В Генпрокуратуре планируют создать спецдепартамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана - Чумак

Генеральная прокуратура Украины намерена создать специальный департамент или управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. И туда пойдут те самые лучшие процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следователей из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди", - сказал Чумак в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном в понедельник.

При этом он пояснил, что вопрос процессуального руководства дел Майдана обсуждался с директором Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Трубой. По словам Чумака, в Генпрокуратуре выступают за то, чтобы следователи, которые занимаются делами Майдана, частично перешли в ГБР продолжения расследования.

Отвечая на вопрос о том, когда общество услышит фамилии тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, главный военный прокурор сказал: "Я очень хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".

По его словам, подозрения в деле о расстрелах на Майдане будут объявлены в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, какие документы, касающиеся дел о преступлениях на Майдане и об Иловайской трагедии, были изъяты из Офиса президента, Чумак сказал: "Могу сказать, что это документы оперативных совещаний, которые были у президента в то время".

Он пояснил, что поставил задачу перед процессуальными руководителями и был согласован план дополнительного расследования. "Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет получить другие факты или пересмотреть под иным углом имеющиеся. И будут дополнительные допросы причастных к этому", - добавил прокурор.