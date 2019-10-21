Прокуратура сообщила о подозрении физлицу по факту завладения 400 тыс. грн Фонда гарантирования вкладов

Прокуратурой Киева сообщено о подозрении 25-летнему мужчине, который мошенническим путем завладел средствами Фонда гарантирования вкладов на общую сумму 400 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, злоумышленник узнал о том, что АО "ПУМБ" осуществляет выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам обанкротившихся банков. Позже мужчина получил информацию, что в реестре лиц, имеющих право на гарантированную выплату в размере по 200 тыс. грн по каждому вкладу, содержатся сведения об умершем в 2016 году кредиторе.

"С целью завладения средствами умершей женщины, мошенник подделал доверенность от нее на свое имя и прибыл в помещение АО "ПУМБ". На месте злоумышленник ввел в заблуждение работников банка, предоставив им поддельную доверенность, на основании которой была осуществлена выдача гарантированной суммы выплат в размере 400 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Полученные средства мошенник разместил на собственный депозитный счет, и после их фактической выдачи его разоблачили и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Денежные средства, которые стали предметом мошенничества, арестованы и будут возвращены в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.