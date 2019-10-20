Кабмин Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат

Кабинет министров Украины на своем заседании 20 октября утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"20 октября 2019 года, на своем заседании Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год. Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ в воскресенье вечером.