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21:44 20.10.2019

Рябошапка: замгенпрокурора Трепак не знаком и никогда не общался с нардепом "Слуги народа" Медяником по "вопросу сахара", но проверку проведут

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Рябошапка: замгенпрокурора Трепак не знаком и никогда не общался с нардепом "Слуги народа" Медяником по "вопросу сахара", но проверку проведут

 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркивает, что его заместитель Виктор Трепак не знаком и никогда не общался с народным депутатом Украины из фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником по "вопросу сахара", но Генпрокуратура проведет проверку озвученной на днях в СМИ информации.

"В этой истории есть и хорошая часть, и плохая. Хорошая в том плане, что сам народный депутат пишет, что сейчас ситуация в Генеральной прокуратуре совсем не такая, как была раньше, и уже нет тех "назначенных" прокуроров, которые ему решают вопросы", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

Отвечая на реплику журналистки о том, что "надежды он (Медяник – ИФ) не теряет", Рябошапка сказал: "Надежды он не потерял, но адрес был неправильный, и способ решения вопроса. Я говорил со своим замом, Виктор Николаевич (Трепак – ИФ) не знает, не знал и не общался никогда с этим народным депутатом. И, очевидно, что он не имел намерения сотрудничать с ним в решении "вопроса сахара".

Рябошапка указал, что, тем не менее, Генпрокуратура проведет проверку и выяснит, существует ли достаточно доказательств для открытия уголовного производства и расследования по озвученной информации.

15 октября в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона депутата от "Слуги народа" Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал сотрудничество с прокуратурой.

17 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет проведено внутреннее расследование в связи с возможно компрометирующей телефонной перепиской Медяника во время пленарного заседания Рады.

Теги: #рябошапка #украина #мнение
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