События

19:21 19.10.2019

Выезды с проспектов Гагарина и Мира в Киеве полностью перекроют в ночь на 20 октября

1 мин читать

В ночь на 20 октября полностью перекроют выезды с проспектов Гагарина и Мира, сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Будут полностью закрыты выезды с просп. Гагарина и ул. Мира. На других проездах движение ограничивать", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Водителям также предлагается схема объезда на время перекрытия движения на Дарницкой площади.

Маршруты движения просп. Гагарина - б-р Верховного Совета - ул. Вифлеемьска - ул. Соборности (в оба направления); просп. Соборности - съезд с АЗС - разворот под путепроводом - ул. Тампере - б-р Верховного Совета - просп. Гагарина; просп. Мира - б-р Верховной Рады- ул. Вифлеемская - ул. Соборности - Харьковское шоссе; ул. Пражская - ул. Сергиенко - ул. Сосюры - ул. Гагарина - ул. Верховной Рады - ул. Вифлеемская - ул. соборности; Харьковское шоссе - ул. Соборности - ул. Тампере - б-р Верховной Рады - просп. Мира.

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 19.10.2019
"Кернел" объявил о размещении евробондов на $300 млн со ставкой купона 6,5%

"Кернел" объявил о размещении евробондов на $300 млн со ставкой купона 6,5%

20:13 19.10.2019
Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

19:34 19.10.2019
Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

14:08 19.10.2019
В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

11:42 19.10.2019
Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

06:00 19.10.2019
19 и 20 октября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

19 и 20 октября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

23:45 18.10.2019
Киевсовет разработал проект новых правил пользования метрополитеном

Киевсовет разработал проект новых правил пользования метрополитеном

19:38 18.10.2019
Подозреваемый в нападениях с ножом в Днепровском районе Киева помещен в психиатрическое учреждение

Подозреваемый в нападениях с ножом в Днепровском районе Киева помещен в психиатрическое учреждение

18:25 18.10.2019
Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

14:26 18.10.2019
Правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в совершении нескольких преступлений в Киеве

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в совершении нескольких преступлений в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

В столичном метро 20 октября из-за футбола возможны ограничения в работе

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

Департамент киберполиции возглавил Гринчак

В Житомирской области учителя на два часа перекрыли дорогу, протестуя против невыплат зарплат

Режим чрезвычайного положения введен в столице Чили из-за беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро

ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

С начала суток зафиксировано три обстрела в районе Золотого

Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА