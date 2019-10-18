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19:06 18.10.2019

Апаршин стал гендиректором директората по нацбезопасности и обороне ОП - Гриценко

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Апаршин стал гендиректором директората по нацбезопасности и обороне ОП - Гриценко

Иван Апаршин, который был советником в команде Владимира Зеленского во время его предвыборной президентской кампании, возглавил директорат по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины, сообщил экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Иван Апаршин, с которым мы вместе командой шли на выборы, победил в конкурсном отборе и назначен на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины", - написал Гриценко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Согласно, размещенной на сайте главы государства информации о результатах конкурса на занятие вакантной должности генерального директора Директората по вопросам национальной безопасности и обороны (приказ руководителя Аппарата ОФ от 28 августа 2019 № 184-к), Апаршин опередил в конкурсе Андрея Чернявского.

В то же время, пока нет официальной информации о назначении Апаршина на должность.

Апаршин был директором департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины (2005-2007). В команде кандидата в президенты Украины Гриценко в 2019 году - кандидат на пост министра обороны.

Теги: #апаршин #оп
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