Апаршин возглавит оборонный департамент в администрации Зеленского - Гриценко

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит "оборонный департамент" в администрации президента.

"Сейчас будет реорганизация администрации президента, и Иван Апаршин возглавит оборонный департамент", - сказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко во время выступления на съезде политсилы в понедельник в Киеве.

При этом Гриценко отметил, что Апаршин остается членом команды "Гражданской позиции".