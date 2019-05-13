Политика

15:06 13.05.2019

Советник Зеленского: Сегодня вести прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно

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Советник Зеленского: Сегодня вести прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно

 Прямые переговоры между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным на данном этапе не могут быть перспективными, считает советник В.Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Я говорю как эксперт, это не позиция, которая уже сформирована президентом Украины Владимиром Зеленским. (…) С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств по отношению к Украине", - озвучил свое мнение И.Апаршин для проекта "Радио Свобода" – "Донбасс. Реалии".

Говоря о стратегии по Донбассу, он отметил, что необходимо наработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", "а возможно, и за счет расширения". "Далее уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно велико. Например, Китай", - считает советник В.Зеленского.

И.Апаршин также выразил мнение, что вернуть оккупированные территории Донбасса под контроль Украины можно за 5 лет.

"С момента, когда российские войска ушли, а украинская армия, возможно, и представители армий других стран - я пока не готов об этом говорить - выйдут на границу, с этого момента начнется выполнение Минских договоренностей в том числе. Возвращение людей, территорий и вообще восстановление статуса до 2014 года - как раз на эти вопросы предусматривался срок пять лет. Это касается и принятия соответствующих решений на уровне Организации Объединенных Наций, это касается формирования этих миротворческих сил, гражданской администрации", - рассказал он.

По словам советника В.Зеленского, в вопросах Донбасса нужна "взвешенная политика", а вопросы веры, языка и истории "необходимо рассматривать очень-очень осторожно".

Теги: #рф #переговоры #апаршин
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