События

18:43 18.10.2019

ГПУ проверяет материалы по 6 "проблемным" банкам – Рябошапка

1 мин читать
ГПУ проверяет материалы по 6 "проблемным" банкам – Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины проверяет материалы по шести так называемым проблемным банках, а также в ближайшее время будет предъявлено подозрение одному из бенефициаров, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Направление продвижению активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас как минимум 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, то, что незаконно было выведено из этих банков", сказал Рябошапка на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он отметил: "Несколько фигурантов, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уведомлены о подозрении и в настоящее время мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена".

Теги: #рябошапка #банки #гпу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 18.10.2019
Следствие считает новые доказательства в деле Лукаш достаточными, чтобы идти в суд - Рябошапка

Следствие считает новые доказательства в деле Лукаш достаточными, чтобы идти в суд - Рябошапка

18:35 18.10.2019
Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

18:27 18.10.2019
Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

17:09 18.10.2019
В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 млн грн - Генпрокуратура

В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 млн грн - Генпрокуратура

10:00 18.10.2019
Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

09:46 18.10.2019
Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

14:47 17.10.2019
Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

19:24 15.10.2019
Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

14:18 15.10.2019
Зеленский фокусирует работу с NPL банков на результат – Страхова

Зеленский фокусирует работу с NPL банков на результат – Страхова

11:14 15.10.2019
Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Рябошапка заявляет, что в Украине дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыты перед его назначением

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

ПОСЛЕДНЕЕ

Более полумиллиона человек вышли на улицы Барселоны - городская полицейская служба

Подозреваемый в нападениях с ножом в Днепровском районе Киева помещен в психиатрическое учреждение

Глава Европарламента разочарован решением саммита ЕС, который не смог договориться о вступлении Албании и Северной Македонии

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Денисова обратилась к Москальковой за медпомощью для осужденного в Крыму проукраинского активиста Приходько

Рябошапка заявляет, что в Украине дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыты перед его назначением

СБУ объявила о подозрении организатору поставок товаров военного назначения из "ЛНР" в РФ

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Апаршин стал гендиректором директората по нацбезопасности и обороне ОП - Гриценко

Киев направил ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА