Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

Представления на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата IX созыва Ярослава Дубневича находятся на этапе регистрации в Верховной Раде, сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Представление на этапе регистрации. Вчера оно было направлено в парламент... Представление должно быть расписано на соответствующие комитеты", - сказал генпрокурор в пятницу журналистам в Киеве.

По его словам, представлений на Дубневича три – на дачу разрешения на привлечение к ответственности, на задержание и на взятие его под стражу.

Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича.