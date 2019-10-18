В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

В Днепре полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к обстрелу машины, где от полученных ранений водитель Mercedes погиб на мест, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня, 17 октября, около 18:00 на ул. Набережная Заводская г. Днепр неизвестный обстрелял автомобиль" Мерседес ", за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в четверг вечером.

В полиции сообщили, что задержали четырех подозреваемых. Все они доставлены в отделение. С ними проводят первоочередные следственные действия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)" – подытожили в полиции.