"Метинвест" поддержал международный конкурс рабочих профессий WorldskillsUkraine

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" выступила генеральным партнером конкурса рабочих профессий WorldskillsUkraine, который уже четвертый год проходит в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста" в четверг, компания финансирует проведение регионального отбора в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Ученики, студенты и молодые рабочие будут соревноваться в 17 компетенциях во всех регионах Украины.

WorldskillsUkraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Конкурс проходит в два этапа: отборочный и финальный. В Запорожской области отборочные туры состоятся 24-26 октября в Запорожье, в Днепропетровской области – 6-8 ноября в Кривом Роге, в Донецкой области – 13-15 ноября в Мариуполе. Жюри будет оценивать мастерство конкурсантов в обслуживании железнодорожного транспорта, сварочных, электромонтажных, слесарных и токарных работах, транспортировке грузов, водных технологиях, эксплуатации тяжелой техники, кладке кирпича, кулинарном и кондитерском искусствах.

Соревнования проводятся для профессиональной ориентации молодежи и внедрения в систему украинского образования лучших международных стандартов. Участники конкурса демонстрируют свои профессиональные навыки, выполняя практические задания в условиях ограниченного времени.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".

Ассоциация Worldskills International основана в 1953 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 74 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году. В состав жюри входят известные эксперты и ведущие специалисты в своей отрасли.

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".