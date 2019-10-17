События

14:13 17.10.2019

"Метинвест" поддержал международный конкурс рабочих профессий WorldskillsUkraine

2 мин читать
"Метинвест" поддержал международный конкурс рабочих профессий WorldskillsUkraine

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" выступила генеральным партнером конкурса рабочих профессий WorldskillsUkraine, который уже четвертый год проходит в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста" в четверг, компания финансирует проведение регионального отбора в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Ученики, студенты и молодые рабочие будут соревноваться в 17 компетенциях во всех регионах Украины.

WorldskillsUkraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Конкурс проходит в два этапа: отборочный и финальный. В Запорожской области отборочные туры состоятся 24-26 октября в Запорожье, в Днепропетровской области – 6-8 ноября в Кривом Роге, в Донецкой области – 13-15 ноября в Мариуполе. Жюри будет оценивать мастерство конкурсантов в обслуживании железнодорожного транспорта, сварочных, электромонтажных, слесарных и токарных работах, транспортировке грузов, водных технологиях, эксплуатации тяжелой техники, кладке кирпича, кулинарном и кондитерском искусствах.

Соревнования проводятся для профессиональной ориентации молодежи и внедрения в систему украинского образования лучших международных стандартов. Участники конкурса демонстрируют свои профессиональные навыки, выполняя практические задания в условиях ограниченного времени.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром". 

Ассоциация Worldskills International основана в 1953 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 74 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году. В состав жюри входят известные эксперты и ведущие специалисты в своей отрасли.

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #конкурс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:43 08.10.2019
ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые сланцы из своих отходов ЖРС

ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые сланцы из своих отходов ЖРС

18:43 01.10.2019
Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

15:56 01.10.2019
Фонд Игоря Янковского наградил финалистов VІI Всеукраинского конкурса детского рисунка "Нарисуй, пока не исчезло"

Фонд Игоря Янковского наградил финалистов VІI Всеукраинского конкурса детского рисунка "Нарисуй, пока не исчезло"

12:04 01.10.2019
"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

16:49 26.09.2019
Отказ от конкурса по продаже "Индара" является примером беспредельной коррупционной схемы – советник по приватизации

Отказ от конкурса по продаже "Индара" является примером беспредельной коррупционной схемы – советник по приватизации

10:03 18.09.2019
Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"

Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"

14:50 17.09.2019
"Метинвест" намерен выкупить еврооблигации на $440 млн и выпустить новые

"Метинвест" намерен выкупить еврооблигации на $440 млн и выпустить новые

13:18 17.09.2019
Мариупольские меткомбинаты "Метинвеста" проводят модернизацию и сокращают выбросы

Мариупольские меткомбинаты "Метинвеста" проводят модернизацию и сокращают выбросы

10:01 09.09.2019
В ISD Polska считают наиболее приемлемым вариантом как инвестора для польского Huta Czestochowa группу "Метинвест"

В ISD Polska считают наиболее приемлемым вариантом как инвестора для польского Huta Czestochowa группу "Метинвест"

16:01 04.09.2019
"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

Замгендиректора "Укроборонпрома" по юрвопросам стал Федорчук из АМКУ, по маркетингу Морозов из ISTIL, главой финдепартамента Незгодюк из "Метинвеста"

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение ЕСПЧ, обязавшее Украину выплатить 5 люстрированным экс-чиновникам компенсации, в силу не вступило, и государство может его обжаловать - Лищина

СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

96% прокуроров готовы пройти аттестацию и работать в обновленных органах прокуратуры

Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции Объединенных сил

Оценивание деятельности пройдут 75 топ-чиновников в 2019г - Кабмин

Специалист ОП по работе в соцсетях получил взыскание и атлас "в подарок" за ошибку с Латвией

Около 80 человек пострадали в ходе ночных протестов в Барселоне

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Тела двух погибших обнаружили спасатели при тушении горящей легковушки в Одесской области

"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА