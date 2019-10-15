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15:01 15.10.2019

Проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока невозможно – Разумков

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Проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока невозможно – Разумков

Какие-либо шаги, направленные на избрание нового судьи Конституционного суда Украины, на данный момент невозможны, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, я думаю, что это невозможно (перезагрузка состава Конституционного суда – ИФ). Поскольку было решение суда и он (Станислав Шевчук – ИФ) был восстановлен на работе, проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока что невозможно, поэтому будем смотреть, как будут развиваться события", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

4 октября ОАСК возобновил производство в деле по иску об увольнении Шевчука с должности судьи КС и назначил на 7 октября подготовительное заседание по делу. Как указала пресс-служба ОАСК, ранее суд остановил производство в деле до решения заявления об отводе судьи, которое было подано представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.

11 октября ОАСК на заседании восстановил Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины, о чем сообщил бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

15 октября источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Конституционный суд рассмотрит заявление Шевчука о выполнении решения суда о возобновлении его на должности главы КС на заседании, и судьи путем голосования примут решение. Между тем, он не уточнил, когда именно судьи КС рассмотрят заявление Шевчука.

Теги: #конституционный_суд #разумков
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