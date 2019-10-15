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08:09 15.10.2019

На шахте "Степная" во Львовской области произошел пожар, пострадавших нет – ГСЧС

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На шахте "Степная" во Львовской области произошел пожар, пострадавших нет – ГСЧС

В с. Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте 500 м произошел пожар, на поверхность были выведены 13 горняков, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 октября в 16:00. в ГСЧС поступила информация, что в с. Глухов Сокальского района ОП Шахта "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте 500 м произошел пожар. В 20 ч. 20 мин. пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На поверхность выведены 13 горняков", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Теги: #львовская #шахта #украина #пожар
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