На шахте "Степная" во Львовской области произошел пожар, пострадавших нет – ГСЧС

В с. Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте 500 м произошел пожар, на поверхность были выведены 13 горняков, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 октября в 16:00. в ГСЧС поступила информация, что в с. Глухов Сокальского района ОП Шахта "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте 500 м произошел пожар. В 20 ч. 20 мин. пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На поверхность выведены 13 горняков", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.