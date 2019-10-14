В Киеве прошла акция в поддержку нацгвардейца Маркива, в которой принял участие Сенцов

В Киеве прошла акция в поддержку военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник активисты международной инициативы "FreeMarkiv" провели манифестацию сначала возле Министерства иностранных дел Украины, а затем под стенами посольства Италии в Украине. Среди участников акции супруга Маркива, недавно освобожденный из заключения в России кинорежиссер Олен Сенцов, ряд бывших народных депутатов Украины.

"Я ознакомился с этим делом и пришел сюда потому, что считаю Маркива невиновным. Я понимаю итальянских граждан, понимаю семью погибшего журналиста Роккелли. То, что Виталий там был, не означает, что он убил этого журналиста, и в суде это не было доказано. Это однозначно политическое дело. Я надеюсь, что наше гражданское общество и государство сделают всё, чтобы Маркив был освобожден", - отметил Сенцов во время акции.

Активисты требовали справедливого суда и активизации решения вопроса освобождения Маркива, который, как они убеждены, был незаконно осужден в Италии якобы за содействие в умышленном убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Украинским дипломатам они передали запрос о том, как движется вопрос подачи апелляции по делу Маркива в итальянский суд. В посольство Италии они передали письмо с требованиями справедливого суда для украинского нацгвардейца.

Участники акции призвали итальянские власти и судебную систему не руководствоваться российской трактовкой событий на Донбассе.

Как сообщалось, нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили и приговор суда Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.