К расстрелу мужчины в Киеве причастны агенты РФ - экс-нардеп Мосийчук

Бывший народный депутат 8-го созыва из фракции "Радикально партии" Игорь Мосийчук назвал имя расстрелянного в Киеве в воскресенье вечером мужчины, и заявил, что к его убийству причастны российские спецслужбы.

"Несколько часов назад почти в центре Киева московскими агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления", – написал Мосийчук на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, накануне вечером на ул.Дегтяревской в Киеве неизвестные застрелили 33-летнего мужчину, после чего скрылись на автомобиле. Правоохранителями проводится спецоперация по задержанию группы подозреваемых.

В результате огнестрельного ранения мужчина умер в больнице, через час после происшествия