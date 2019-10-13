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19:59 13.10.2019

Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября, участников – не создавать картинку российскому ТВ

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Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября, участников – не создавать картинку российскому ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 14 октября правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций, уважать конституционное право граждан на мирный протест, участников акций протеста – не поддаваться на провокации и не создавать картинку для российского телевидения.

"Завтра мы с вами будем отмечать День защитника Украины… В этот день в столице и в других городах Украины состоятся акции и вече. В этом я хочу сказать несколько вещей. Первое. Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест. Гарантировать их безопасность. Завтра вы должны показать, что вы - силы правопорядка демократического, европейского образца. Второе. Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях. Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным", – говорится в обращении главы государства на его странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Президент добавил, что "14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по поводу дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана. Обещаю вам как президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, что и я никогда этого не допущу".

Зеленский напомнил, что 20 мая в день присяги пообещал всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины, и пообещал, что не предаст эту клятву.

"Верю, что в этот день горячие сердца не затмят здравый смысл. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения. Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарки для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едины и сплочены", - заявил глава государства.

"Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, - свободный, цивилизованный, а главное - мудрый народ. Помните об этом", – резюмировал президент.

Теги: #зеленский #покрова #акции #обращение
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