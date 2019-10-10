В "Украинском доме" планируется реставрация и изменение концепции деятельности института

В Национальном центре "Украинский дом" планируется реставрация и изменение концепции деятельности института.

"Наш главный проект на сегодня, это создание действенного и функционального Национального центра. К сожалению сегодня "Украинский дом" не выполнял свою функцию национального центра", - сказала журналистам директор Национального центра "Украинский дом" Ольга Виеру в четверг в Киеве.

В связи с чем, она отметила, что кроме реставрации здания, предполагается изменение подходов к его деятельности.

"Само название "Украинский дом" предусматривает презентацию всего украинского, идеи украинства, как представить сегодня страну украинским продуктом. Это разнообразные художественные проекты в разных сферах, которые могут быть славой Украины", - добавила директор.

Среди прочего, планируется проведение проектов, которые будут стимулировать ту или иную сферу: фестивали, выставки, конкурсы.

"Возможно "Украинскому дому" нужно даже предложить место для таких ведущих институций в сфере культуры. Возможно, тут было бы органично разместить "Украинский культурный фонд», Украинский институт, или другие институции, которые могли бы создать такой консультативный центр и собирать тут профессиональное сообщество", - допустила директор.

Она подчеркнула, что Центр ориентирован на очень широкое партнерство.

Тут существует инвестиционный проект на 700 млн грн. Например цена ремонта исключительно опорной стены составляет 10 млн грн. Это очень дорогое здание, в чем его проблема", - добавила Виеру.

Она отметила, что одним из заданий ближайшего времени будет вопрос повышения энергосбережения здания, хоть это и сложно по ряду причин.

"Если мы сделаем конкурс идей, то думаю, мы найдем решение", - считает руководитель Центра.

Виеру отметила, что на данный момент "Украинский дом" сейчас малоприбыльный, а средств хватает только на минимальное содержание и выплату зарплат персоналу.

На содержание Центра летом необходимо около 1,2 млн грн, а зимой - 1,5 млн грн.

Реставрация здания начнется в этом году, но директор надеется, что на 2020 год будет предусмотрено больше средств на развитие "Украинского дома".