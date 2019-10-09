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18:30 09.10.2019

Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США

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Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США

Народный депутат Украины Андрей Деркач заявляет, что экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров может быть связан с командой президента США Дональда Трампа и что проект подозрения ему согласовывался в посольстве США в Украине.

"Есть подтверждения, что помощница первого замдиректора НАБУ (Полина Чиж – ИФ) направляла на согласование в посольство США проект подозрения Роману Насирову – якобы приближенного к команде Трампа", - рассказал Деркач в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Кстати, примечательно, что подозрение Насирову составлялось как раз после посещением им церемонии инаугурации Дональда Трампа, а арест Насирова курировался лично на тот момент посольством США", - добавил парламентарий.

По словам Деркача, сотрудница НАБУ также предоставляла список проблемных производств, пребывающих на согласовании в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Полный текст интервью Деркача агентству "Интерфакс-Украина" опубликован на сайте агентства.

Теги: #насиров #набу #деркач
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