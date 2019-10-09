Андрей Деркач: "НАБУ-Ликс" это ключ для спасения отношений Украины и США

Интервью народного депутата Андрея Деркача информационному агентству "Интерфакс-Украина"

- Ранее вы были инициатором дела о вмешательстве высших должностных лиц Украины в выборы США, в частности по "черной бухгалтерии" ПР. Теперь – НАБУ, посольство США и Байден. Зачем это вам?

С 2016 года Украина находится в центре внутренней политики и политического противостояния своего стратегического партнера – США. Сегодня ситуация приобрела угрожающий характер: в Соединенных Штатах началась процедура импичмента действующего Президента Дональда Трампа. Ни к чему хорошему такая "влиятельность Украины не приведет" – это негативно влияет на ее репутацию как внутри США, так и на международной арене.

Поэтому ключевая задача обнародования мною документов – восстановление доверительных отношений между стратегическими партнерами Украиной и США. Здесь только открытое и публичное расследование может поставить точку в череде международных скандалов и коррупции, в которых погрязли отдельные представители правоохранительных и дипломатических органов двух стран.

- Чем публикация скандальных документов поможет Украине?

Мы должны показать США и другим странам, что заинтересованы в наказании виновных, чтобы ситуация больше не повторилась. Образно говоря, сегодня ключ для улучшения взаимоотношений Украины с США и исправления международного имиджа нашей страны в руках правоохранителей Украины и ее Президента.

Вы упомянули, что я был инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы в США. В частности поэтому журналисты-расследователи, владеющие определенной информацией, передали ее мне. Речь идет о переписке между сотрудниками НАБУ и должностными лицами посольства США в Украине, ФБР и другими. И это данные не из интернета. Все это составляет материалы уголовного производства №4218000000002952 (ст. 111 УК Украины Государственная измена).

- В чем ценность этой информации? Она проливает какой-то новый свет на уже известные факты?

Сегодня я обнародовал важную часть пазла вмешательства в выборы в США и фактов международной коррупции – переписку сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США.

Согласно документам, первый замдиректора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу предоставлял посольству США информацию, которая влияла на ход событий в Украине и США. Иначе говоря, НАБУ "сливало" информацию сотрудникам посольства США и координировало свои действия по ряду резонансных дел.

- Можете привести примеры?

Одно из писем содержит указание Чиж от специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского.

Почему дело Злочевского так важно? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного углубиться в историю.

В марте 2014 года Бюро борьбы с серьезными мошенничествами Великобритании и Северной Ирландии начинает расследование уголовного дела по Злочевскому, подозревая его в отмывании 35 млн долларов. В то же время Злочевский, по мнению украинских следователей и журналистов, связался с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри и предложил им разделить прибыли украинской газодобывающей компании Burisma Group.

Британский журналист-расследователь Оливер утверждал, что приблизительно в это же время – в марте 2014 года – сын Байдена Хантер получил предложение занять должность члена правления Burisma. Байден-младший был назначен на должность члена правления Burisma 12 мая 2014 года. Кроме него были назначены Александр Квасневский, Алан Аптер и Девон Арчер.

Всего, по имеющимся у нас данным из отчета подразделения финансовых расследований Латвии, в пользу двух подставных компаний, а также Александра Квасневского, Алана Аптера, Девона Арчера и Хантера Байдена Burisma выплатила не менее 16,5 млн долларов.

- Пока что вы перечислили людей, не имеющих прямого отношения к высшему эшелону власти в США. Байдену можно вменить в вину только то, что здесь замешан его совершеннолетний сын…

- Во-первых, по мнению следователей, сын был "встроен" в конструкцию, во главе которой стоял Байден-старший. Ниже я еще вернусь к этому.

А во-вторых, в материалах дела, переданных мне, есть данные о тои, что деньги, вероятно, получал и лично Джо Байден через лоббистскую компанию. По мнению следствия, он завуалировано получил гонорар от Burisma Group за лоббистскую деятельность.

Деньги в сумме более 900 тыс. долл. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной с Байденом-младшим – Хантером. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги.

Кроме этого, украинские следователи и журналисты считают, что Джо Байден, используя существующие рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел против Злочевского и Burisma Group.

- С Байденом понятно. А при чем здесь Украина – речь идет о нарушении законодательства США?

- В целом, это дело не касалось бы Украины, если бы не давление на руководство Генпрокуратуры Украины.

5 августа 2014 года управлением по расследованию особо важных дел ГПУ было открыто уголовное производство против бывшего министра экологии, экс-зама секретаря СНБОУ Николая Злочевского. Его подозревали в незаконном обогащении в особо крупных размерах и в уклонении от оплаты налогов на сумму около 1 млрд грн.

На прошлой неделе были опубликованы записки адвоката американского президента Руди Джулиани, из которых следует, что данное расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами". Там также утверждалось, что тогдашнему генпрокурору Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент Байден распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

По словам Виктора Шокина, у него был план по расследованию деятельности компании Хантера Байдена (сына экс-вице-президента США), включая допросы и другие процедуры по всем членами правления Burisma Group. Более того, Шокин неоднократно обращался к главе НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по компании, но постоянно получал формальные отписки.

Активность Шокина вызывала нескрываемое раздражение Джо Байдена. Его пятый визит в Киев 7–8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки генпрокурора из-за дела Злочевского. Предметом давления стал 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.

Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года, назвавший Шокина "сукиным сыном, который должен был быть уволен".

О привязке со стороны США дела Злочевского к кредитным гарантиям свидетельствует и хронология событий. Посудите сами.

В декабре 2015-го Байден посетил Киев. 19 февраля 2016 г. Президент Украины просит парламент дать согласие на увольнение Шокина. 29 марта парламент дает согласие и 3 апреля Президент Украины подписал Указ об увольнении Шокина.

3 июня правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на сумму 1 млрд долларов.

- Давайте вернемся к НАБУ – оно как-то причастно к этой истории?

- По мнению следствия, НАБУ под кураторством США продолжила преследование Виктора Шокина. Начиная с 6 сентября 2016 года, помощница первого зама директора НАБУ Полина Чиж направляла своему руководителю на электронную почту документы свидетельствующие о том, что осуществлялся сбор данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его семье.

Также Полина Чиж согласовывала с Посольством США в лице Елены Кустовой содержание ответов на запросы народных депутатов относительно аудита НАБУ.

Есть подтверждения, что помощница первого замдиректора НАБУ направляла на согласование в посольство США проект подозрения Роману Насирову – якобы приближенного к команде Трампа. Кстати, примечательно, что подозрение Насирову составлялось как раз после посещением им церемонии инаугурации Дональда Трампа, а арест Насирова курировался лично на тот момент посольством США.

Также сотрудница НАБУ предоставляла список проблемных производств, пребывающих на согласовании в САП.

Не могу представить себе ситуацию, чтобы, например, посольство Украины в США указывало ФБР как формировать отчеты и ответы на запросы конгрессменов. Также не могу представить, что ФБР сливало резонансные уголовные дела нашему посольству. А НАБУ сливало.

- Это все, что есть на данный момент?

- Нельзя объять все на одной пресс-конференции и в одном интервью. Это лишь вершина айсберга. Остальные материалы я буду постепенно выставлять на своей странице в Фейсбук.

- На ваш взгляд, почему мы оказались в столь сложной ситуации в отношениях с США?

- Виноват, прежде всего, бывший Президент Украины Петро Порошенко. Вследствие его действий наша страна и новый Президент Зеленский оказались втянутыми и в скандал с вмешательством в выборы президента США, и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции. Подчеркиваю, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.

Поскольку Украина является парламентской республикой, именно парламент, на мой взгляд, должен дать оценку данным фактам.

Сегодня сохранение добрых и доверительных отношений с США, независимо от того, кто победит там на выборах, является вопросом национальной безопасности для нашего государства.

Для восстановления доверия между Украиной и Америкой необходимо срочное публичное расследование фактов вмешательства в выборы в США. Нужно расследовать все возможные факты коррупции высших должностных лиц Украины и США с задействованием правоохранительных органов и представителей дипломатических служб.

- Вы обнародовали факты и ждете, что дальше все произойдет само собой?

Нет, конечно. Во-первых, я обратился в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру, передал факты с просьбой провести расследование и требованием, чтобы материалы дел не пропали, как пропало дело по международной коррупции, только в газовой сфере. Также инициировал отстранение Гизо Углавы и его помощницы от обязанностей на время следствия.

Кстати, если Генпрокурор не возбудит по факту освещения в СМИ информации о давлении на Шокина, как работника правоохранительного органа, то я сам напишу запрос по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 343 УК "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" (влияние в любой форме на сотрудника правоохранительного органа).

Во-вторых, в ближайшее время я направлю руководству ВР проект постановления о создании Временной Следственной комиссии ВР по расследованию фактов относительно незаконного вмешательства руководства правоохранительных органов государств Украины в избирательный процесс в США, а также фактов международной Коррупции должностных лиц государственной власти, что поставило под угрозу украино-американские отношения.

Еще раз хочу подчеркнуть: за ситуацию, когда Украина оказалась втянута в коррупционные скандалы международного уровня, была обвинена во вмешательстве в избирательный процесс Президента США, персональную ответственность несет бывший Президент Украины Петр Порошенко. Владимиру Зеленскому досталось такое нелегкое коррупционное и тяжелое для Украины наследие…

- Что может сделать Президент Зеленский в связи со всем этим?

- На мой взгляд, единственно правильный выход для нашей страны и для Президента – это предпринять ряд шагов. Первое – немедленно передать в рамках правового сотрудничества все имеющиеся документы в Минюст США. Второе – запретить торги и контакты на уровне юристов-лоббистов-помощников. И третье – создать в Верховной Раде следственную комиссию, материалы работы которой по итогам предоставить для украинского общества и международной общественности.

- А как обстоят дела с делом о вмешательстве в выборы США, инициированном вами?

24 июля 2017 года мною было подано обращение в Генеральную прокуратуру по незаконному вмешательству в выборы Президента США. По результатам обращения ГПУ зарегистрировано уголовное производство.

В процессе следственных действий по данному уголовному делу я передал часть документов, а также изложил следователю возможное направление и способы расследования. К сожалению, в январе 2019 года в разгар предвыборной кампании в Украине уголовное дело №42017000000002470 было закрыто. Решение о закрытии в марте месяце я обжаловал в Печерский суд. Рассмотрение по делу назначено на 21 октября.

"НАБУ-Ликс" это ключ для спасения отношений Украины с США. Я рассчитываю, что публичность и огласка помогут преодолеть существующее сопротивление. Но это необходимо сделать – от этого зависит, как к Украине будут относиться в ближайшем будущем.