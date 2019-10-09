В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ - Труба

В Государственное бюро расследований (ГБР) пока не поступали обращения, чтобы дать оценку фактам давления посольства США на правоохранительные органы Украины, озвученным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

"Каждый руководитель правоохранительного органа, и я лично, имею позицию, что мы должны говорить фактами. Не было обращений в ГБР с тем, чтобы дать оценку тому или иному факту, который вы только что озвучили. Поэтому, к сожалению, я не могу предоставить полный ответ на ваш вопрос", - сказал он на брифинге в среду.