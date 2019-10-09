Нардеп Деркач: "Burisma" выплатила Джо Байдену $900 тыс. за лоббистскую деятельность и $16,5 млн представителям компании, среди которых Квасьневский и Хантер Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group", заявляет украинский нардеп Андрей Деркач, который ссылается на материалы расследования в рамках ряда уголовных производств.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду Деркач обнародовал эти документы, подчеркнув, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.

"Эта передача денежных средств "Burisma Goup" за лоббистскую деятельность, по мнению следствия, лично Джо Байдену через лоббистскую компанию. Деньги в сумме $900 тыс. были перечислены на счет американской компании "Rosemont Seneca Partners", связанной по данным открытых источников, в том числе "New York Times", с Байденом. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги", – рассказал нардеп.

Деркач обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям "Burisma Group", среди которых фигурирует и Хантер Байден.

"Согласно документам, всего в пользу (бывшего президента Польши, с 2014г являющегося независимым директором "Burisma Holdings" – ИФ) Александра Квасьневского, (председателя совета независимых директоров "Burisma" – ИФ) Алана Аптера, (независимого директора "Burisma" – ИФ) Девона Арчера и (также вошедшего в 2014г в совет директоров независимых директоров "Burisma" - ИФ) Хантера Байдена "Бурисма" выплатила не менее $16,5 млн", - рассказал парламентарий.

Кроме этого он подчеркнул, что используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, Джо Байден активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского, являющегося президентом и собственником "Burisma Group".

"Пятый визит Байдена в Киев 7–8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки (занимавшего тогда пост генпрокурора Украины – ИФ) Виктора Шокина из-за дела Злочевского и Burisma. Предметом давления стал $1 млрд кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года, назвавший Шокина "сукиным сыном, который был уволен", – отметил Деркач.

Также, отметил народный депутат Украины, о факте привязки со стороны США дела Злочевского к кредитным гарантиям свидетельствует хронология событий.

Так, согласно информации на одном из слайдов презентации Деркача, после обнародования указа об увольнении Шокина с поста генпрокурора Украины 3 апреля 2016г уже 3 июня, правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на сумму $1 млрд.

"В данном случае есть фактаж, который должен быть расследован. И есть орган, который имеет полномочия это расследовать.. это Минюст США. Если генеральный прокурор Украины подпишет документы и отправит в Минюст США без всяких запросов, он выполнит свою миссию", - выразил мнение депутат.

По словам Деркача, у генпрокурора Украины есть такие полномочия.

"И это выход для президента Зеленского – публичное рассмотрение вопроса международной коррупции. Уверен, что он не участвует в этой международной коррупции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анне Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Нардеп также сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться на его странице в соцсети Фейсбук, а полученные им от журналистов-расследователей материалы уже переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины.

Кроме этого, Деркач сообщил, что инициирует создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. Поего словам, заседание суда состоится 21 октября.

"Burisma Holdings" – газодобывающая компания с активами в Украине, зарегистрированная на Кипре. Входит в тройку крупнейших независимых газодобытчиков в Украине со штаб-квартирой в Киеве. Основателем и конечным бенефициаром "Burisma Holdings" является Николай Злочевский.