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10:41 09.10.2019

Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

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Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

Народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду он обнародовал полученные от журналистов-расследователей документы, среди которых переписка между сотрудниками НАБУ и представителями дипломатических миссий иностранных государств в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 УК Украины "Государственная измена". В частности, документы, которыми располагает нардеп, свидетельствуют о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью "пазла" вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

"Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ", – сказал Деркач.

Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям "Burisma Group", среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее $16,5 млн.

При этом Деркач утверждает, что международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия пятого президента Украины Петра Порошенко. "Международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко", - сказал он.

"Мы видим, в какой конфликт попала новая власть Украины благодаря деятельности предыдущего президента Порошенко. Я хочу подчеркнуть, что я практически уверен, и не только я, а и многие журналисты, что ответственность за ту ситуацию в которой оказалась Украина персонально несет Петер Порошенко – за втягивание Украины во вмешательство в выборы президента в США, за громадное количество коррупционных скандалов и международной коррупции, которая не могла происходить без его контроля или участия", - сказал депутат.

"Из-за действий бывшего президента Украины Петра Порошенко новый президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в скандал со вмешательством в выборы президента США и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции", - считает Деркач.

Деркач также обнародовал документы, как он утверждает, незаконного сбора НАБУ личных данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его семье.

Как отмечается в пресс-релизе, "с 2016 года Полина Чиж направляла на электронную почту Гизо Углавы документы с темой: "Текст для беседы с сотрудниками ФБР по "Черной бухгалтерии Партии регионов". Из документов, по словам Деркача, следует сбор данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его жене.

Как отмечается в пресс-релизе, Деркач инициировал отстранение помощницы первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж от обязанностей на время следствия.

Также Деркач отметил, что подал в суд ходатайство по возобновлению дела по вмешательству в выборы США путем разглашения данных досудебного следствия, касающихся "синхронизации противоправных действий НАБУ, международной коррупционной деятельности с президентской кампанией в США в 2016 году". Рассмотрение иск состоится 21 октября.

"По результатам моего обращения в 2017 году было зарегистрировано уголовное производство. 28 января этого года старшим следователем Главного следственного управления Генпрокуратуры вынесено постановление о закрытии этого уголовного производства. На данный момент это постановление обжалуется в гражданском порядке, рассмотрение дела назначено на 21 октября в Печерском суде", - пояснил Деркач

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Теги: #сша #документы #байден #деркач
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