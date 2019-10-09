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15:48 09.10.2019

Директор ГБР ждет разъяснения суда относительно внесения в ЕРДР сведений по заявлению Т.Черновол

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 Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отмечает, что примет решение о внесении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведений о якобы совершении уголовного преступления по созданию преступной организации экс-заместителем главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андреем Портновым по заявлению экс-нардепа Татьяны Черновол после получения от суда механизмов разъяснения соответствующего решения.

"Сегодня обращения, которые подала Татьяна Черновол, приняты нами, будут мной рассмотрены, будут рассмотрены уполномоченным лицом, и, в результате изложения всех обстоятельств в соответствии с законом, будет принято решение о внесении (данных в Единый реестр досудебных расследований - ИФ)", - сказал он на брифинге в среду.

Труба отметил, что решение суда о внесении ведомостей в ЕРДР, которые, по словам Черновол, обязывают его начать досудебное расследование против Портнова, действительно есть.

"Оно поступило на исполнение в ГБР, но к этому решению были определенные вопросы о механизме его выполнения. И следователи Бюро не отказывали в регистрации уголовного производства, обращаю на это внимание", - подчеркнул он.

Труба заверил, что примет решение по данном вопросу после получения в суде разъяснений о механизме выполнения данного решения.

"Я четко утверждаю: никаких политических мотивов при принятии решений в ГБР не существует… Политики в ГБР не существует, политика находится у стен, при входе в ГБР. Никаких обращений к представителям какой-либо ветви власти по поводу внесения или невнесения (материалов в ЕРДР - ИФ), написания заявлений не существовало, не существует, и не будет существовать. Это противозаконно… ГБР не работает незаконными методами", - сказал Труба.

Теги: #гбр #черновол #суд #труба
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