Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) сообщил, что в субботу, 12 октября, соберется внеочередной Собор иерархов Церкви Греции для рассмотрения темы "Информация об Автокефальной церкви Украины".

"Внеочередной Собор иерархов Церкви Греции 12 октября, в субботу, рассмотрит тему "Информация об Автокефальной церкви Украины". 7 октября Блаженнейший архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним ІІ подписал соответствующее распоряжение", - написал архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он напомнил, что на текущей неделе в Афинах состоится очередное заседание Собора иерархов Церкви Греции, которое завершится 11 октября. "Среди перечня тем заседания не было ни одной, связанной с Украиной, поэтому промосковские информационные ресурсы поспешили сообщить, что "вопрос о признании автокефалии ПЦУ Собор Греческой церкви не будет рассматривать", - пояснил священнослужитель.

По его словам, на очередной сессии действительно не будет подниматься вопрос Украинской церкви, но на следующий же день предстоятель Церкви Греции архиепископ Иероним созывает внеочередное заседание, "избрав такую форму ради соблюдения определенных процедурных традиций".

Архиепископ Евстратий (Зоря) напомнил, что "украинский вопрос" уже был заслушан Постоянным синодом Церкви Греции, который принял к сведению отчеты (оба отчета были положительными) двух синодальных комиссий по вопросу украинской церковной автокефалии.

"По итогам слушаний Синод констатировал, что Вселенский патриарх имеет право провозглашать автокефалию поместных церквей (в то время как РПЦ настаивает, что необходимо это делать только при наличии согласия всех поместных церквей, имея в виду, на самом деле, невозможность провозгласить автокефалию без согласия Московского патриархата)", - пояснил он.

Кроме того, Синод констатировал право архиепископа Афинского решать вопросы, связанные с появлением новой автокефальной Церкви (способ и порядок вхождения с ней в отношения как с Церковью-сестрой, включение имени предстоятеля для поминовения в Диптихе и др.)

"Следует ожидать, что такую же поддержку вопрос (автокефалии Украинской церкви - ИФ) получит и от Собора иерархов Церкви Греции", - надеется архиепископ Евстратий (Зоря).