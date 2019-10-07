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18:30 07.10.2019

Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

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Руководство Днепровского метрополитена закупило непригодное оборудование времен СССР под видом нового - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупках некачественного оборудования, что поставило под угрозу работу объекта и жизни людей.

Как сообщил в понедельник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 года чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового, хотя оно было непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 млн грн, а в действительности стоимость закупленной продукции была максимум 100 тыс. грн.

Судебная экспертиза установила, что в результате противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в сумме почти 2,5 млн грн.

Согласно заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП "Днепровский метрополитен" возникла реальная угроза устойчивому функционированию метро и, соответственно, жизни и здоровью пассажиров.

Руководителю предприятия и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: #метро #сбу #днепр #растраты
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