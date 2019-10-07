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18:06 07.10.2019

Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы Ан-12 вблизи Львова

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Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы Ан-12 вблизи Львова

Полицейские отрабатывают четыре основные версии произошедшей 4 октября вблизи аэропорта "Львов" аварийной посадки самолета Ан-12, бортовой самописец и документация переданы для соответствующего изучения.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, на брифинге в понедельник заместитель начальника следственного управления Главного управления Нацполиции области Андрей Кумечко рассказал, что отрабатываются следующие версии: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено". (…) Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия", - сообщил он.

По данным Кумечко, полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В уголовном производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины произошедшего. Кроме того, как только позволит состояние здоровья выживших членов экипажа, их опросят.

Как сообщалось, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" 4 октября совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов", перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку.

В результате аварийной посадки самолета погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова; среди них – пилоты самолета.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварийной посадки самолета возле Львова по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #львов #ан_12 #полиция #авиакатастрофа
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