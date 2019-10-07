Цифровые инструменты упростят работу исполнительной службы, но не гарантируют высокого уровня исполнения судебных решений – юристы

Применение цифровых инструментов (диджитализация) позволит упростить работу исполнительной службы, но не сможет гарантировать высокого уровня исполнения судебных решений, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Управляющий партнер юридической компании "Ревелин Информейшн" Александр Кеер считает, что в Украине ситуация с приведением к исполнению судебных решений достигла критического уровня.

По его словам, согласно статистической информация Министерства юстиции Украины, в 2017 году в Украине выполнено лишь 15-18% судебных решений. Этот показатель значительно ниже аналогичных показателей государств-членов ЕС (60-80%), уточняет юрист.

"И хотя в 2018 году показатели улучшились, приведение в исполнение судебных решений является слабым звеном правовой системы Украины. Наше государство стабильно входит в число лидеров по количеству обращений ее граждан в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека –ИФ), в частности тех, что касаются систематического невыполнения судебных решений", – сказал Кеер и добавил, что ЕСПЧ принял уже два пилотных решения относительно ненадлежащего выполнения судебных решений в Украине: "Иванов против Украины" (2009 г.) и "Бурмич против Украины" (2017)".

Кеер также отметил, что новый для Украины институт частных исполнителей в настоящее время демонстрирует более высокую эффективность работы, поскольку "решения, которые исполняются исключительно государственными исполнителями, являются объективно более сложными и социально уязвимыми".

"Обычно для частного исполнителя ключевым является мотивированная оперативность и скорость исполнительных действий. Именно об оперативности чаще всего и говорят в срезе преимуществ частных исполнителей", - подчеркнул Кеер.

В совою очередь, юрист юрфирмы Bires Law Firm Владимир Иванов отметил, что амбициозные планы правительства по увеличению доли фактического исполнения судебных решений за пять лет до 70%, как и вся программа Кабмина, нацелены на привлечение западных инвестиций и удовлетворение спроса общества на качественное правосудие.

"На сегодня проблема "защиты прав" одним судебным решением не заканчивается. Далее следует самый важный этап – исполнение судебного решения. И именно на этом этапе у многих остаются вопросы к качественной работе исполнительной службы", - сказал он.

Юрист отметил, что "диджитализация", согласно планам Кабмина, направлена на упрощение работы исполнителей, что, однако, не будет гарантировать качество работы судебной системы.

По его мнению, сотрудники государственной исполнительной службы, в частности, не заинтересованы в исполнении решений судов, поскольку "существующая система оплаты труда исполнителей сводит на нет любые нововведения и создает почву для коррупции".

"При оценке качества работы исполнительной службы, а именно доли выполнения решений судов, необходимо учитывать и банальные факторы. Например, отсутствие активов у должника, который благополучно их переписывает до момента принудительного взыскания. Таким образом, проведение всех возможных и законодательно допустимых исполнительных действий не является гарантией выполнения решения суда. И этому виной являются не только исполнители, но и полное послабление со стороны судебных органов", - сказал он.

"Как часто вы слышали о привлечении к уголовной ответственности лица, которое умышленно не исполняет решение суда? Как много примеров принудительного проникновения в частную собственность вы можете привести? Сколько вынесено решений с запретами на выезд за границу и сколько из них обжаловано в суде? К сожалению, это очень скромные цифры, и довольно сложно представить, как повлияет на эти показатели процесс диджитализации", - подчеркнул Иванов.

Юрист также считает, что наиболее частой причиной неисполнения или несвоевременного исполнения судебных решений является колоссальная загруженность госисполнительной службы производствами, которые в условиях коррупции и плохой коммуникации с судом "превращаются из перспективных дел в "архивные производства", а в последующем с большим энтузиазмом уничтожаются по истечению срока их хранения, что сильно снижает эффективность исполнения в целом".

При этом Иванов считает, что на высокую эффективность института частных судебных исполнителей влияет, кроме прочего, возможность частных исполнителей выбирать должников по своему усмотрению. "Поэтому об эффективности здесь говорить преждевременно", - подчеркнул он.

В свою очередь, советник юрфирмы CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Шенк отметила, что низкий уровень исполнения судебных решений в Украине является серьезной проблемой, которая ставит под сомнение концепцию правосудия.

"Судебные решения должны исполняться, иначе в них нет большого смысла, поэтому инициатива увеличить долю исполняемых судебных решений позитивна и, в принципе, реализуема при наличии серьезной политической воли", - сказала она.

По оценке Шенк, неисполнение судебных решений госисполнителями всего две: уклонение должника от исполнения решений при более или менее активном содействии или бездействии госисполнителя и большая нагрузка исполнителя вместе с его низкой мотиваций к работе.

Юрист считает, что диджитализация исполнительного производства при условии надежного программного обеспечения должна ускорить и упростить все действия исполнителя, особенного частного, за которым Шенк видит будущее исполнительного производства в Украине.

Тем не менее она подчеркнула, что "диджитализация исполнительного производства сама по себе не поможет в случаях, когда определенное судебное решение не исполняется умышленно, ввиду "сговора" исполнителя с должником, хоть и осложнит поиск формальных поводов для затягивания исполнительного производства". "Такие ситуации требуют иных мер", - резюмировала юрист.

Как сообщалось, Кабмин в пятилетней программе своей деятельности в части работы Министерства юстиции заявил о намерении до 2024 года увеличить долю выполняемых решений судов втрое - до 70% по сравнению 23,5% в 2018 году.

Предполагается, в частности, усовершенствовать исполнительное производство путем диджитализации соответствующих процедур, обеспечить полный доступ к необходимым реестрам и базам данных, электронное взаимодействие с государственными органами и банками.

Кроме того, в планах Минюста до 2024 года - ликвидировать необоснованный мораторий на выполнение определенных категорий судебных решений, создать эффективную систему медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам.

Ряд опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" юристов выразили сомнение, что уровень фактического исполнения судебных решений за 5 лет достигнет задекларированного уровня.