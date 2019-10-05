События

15:06 05.10.2019

Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

1 мин читать
Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

Региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины начало мероприятия по развертыванию Измаильского отряда морской охраны, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые максимально эффективно будут обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые входят в зону ответственности отряда", - сказано в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время. Командиром отряда назначен капитан 1 ранга Олег Шикша.

Отмечается, что в 2000 году Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей была расформирована, ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны. Затем был создан Измаильский отряд морской охраны, который существовал до 2011 года, был расформирован. В 2019 году Кабинет Министров Украины своим распоряжением вновь создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы.

Теги: #госпогранслужба #измаил #морская_охрана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 05.10.2019
С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

13:20 03.10.2019
С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

09:46 03.10.2019
МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи - Госпогранслужба

МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи - Госпогранслужба

11:13 28.09.2019
Почти 25 тыс. паломников-хасидов прибыли в Украину, восемь граждан Израиля не пустили в страну – погранслужба

Почти 25 тыс. паломников-хасидов прибыли в Украину, восемь граждан Израиля не пустили в страну – погранслужба

09:41 26.09.2019
Три грузовика со стройматериалами от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса

Три грузовика со стройматериалами от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса

09:48 19.09.2019
МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и кормом для животных

МККК направил на Донбасс 7 грузовиков со стройматериалами и кормом для животных

16:49 09.09.2019
Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

10:03 05.09.2019
9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

17:17 03.09.2019
Пограничники задержали на словацкой границе со стрельбой 24 нелегалов из Азии

Пограничники задержали на словацкой границе со стрельбой 24 нелегалов из Азии

10:14 02.09.2019
В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

Боевики обстреляли участки разведения войск в направлении Золотого и Богдановки

Боевики с полуночи осуществили 5 обстрелов в зоне ООС, один военный ранен – Минобороны

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

Один из пострадавших в результате аварийной посадки АН-12 возле Львова остается в тяжелом состоянии

Боевики обстреляли участки разведения войск в направлении Золотого и Богдановки

Боевики с полуночи осуществили 5 обстрелов в зоне ООС, один военный ранен – Минобороны

В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом

Киберполиця в Закарпатской области блокировала распространение почти 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

В Ривненской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета - полиция

Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА