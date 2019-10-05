Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

Региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины начало мероприятия по развертыванию Измаильского отряда морской охраны, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые максимально эффективно будут обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые входят в зону ответственности отряда", - сказано в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время. Командиром отряда назначен капитан 1 ранга Олег Шикша.

Отмечается, что в 2000 году Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей была расформирована, ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны. Затем был создан Измаильский отряд морской охраны, который существовал до 2011 года, был расформирован. В 2019 году Кабинет Министров Украины своим распоряжением вновь создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы.