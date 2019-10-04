Сумской горсовет обратился к Зеленскому относительно недопущения реализации "формулы Штайнмайера"

Депутаты Сумского городского совета приняли решение об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту в связи с недопущением имплементации "формулы Штайнмайера".

"Депутаты городского совета на внеочередной сессии приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Рады Украины относительно недопущения капитуляции, опасность которой депутаты видят в осуществлении так называемой "формулы Штайнмайера", - сообщает пресс-служба Сумского горсовета в пятницу.

Так, депутаты горсовета считают намерения по реализации "формулы Штайнмайера" "нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне".

Кроме того, депутаты призвали все патриотические силы, представленные в Верховной Раде, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"К президенту Украины депутаты выдвигают ряд требований и предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах относительно российской агрессии на Востоке Украины и судьбы временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Обращение поддержали 23 депутата горсовета из 23 присутствующих в зале.

Как сообщалось, ранее депутаты Ивано-Франковского облсовета призвали президента Украины, Верховную Раду, Кабинет министров Украины, народных депутатов от области "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир".

Львовский облсовет считает намерения реализовать "формулу Штайнмайера" сдачей национальных интересов Украины.

"Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады… Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - указано в заявлении.