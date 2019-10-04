Координатор Госдепа по борьбе с терроризмом посетит Казахстан

Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс обсудит в Казахстане вопросы сотрудничества в борьбе с экстремизмом.

Согласно распространенному в пятницу пресс-релизу Госдепа, встречи сторон пройдут в Нур-Султане 7 и 8 октября.

Переговоры затронут "вопросы судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, ответственных за преступления, связанные с терроризмом", а также работу Казахстана в формате С5+1 (формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии).

Также представители двух стран обсудят усилия Казахстана по возвращению на родину сограждан с сирийской территории, которая ранее находилась под властью "Исламского государства" (ИГ). В сентябре Сейлс отмечал успехи казахстанских властей в этом направлении.