События

17:55 04.10.2019

Координатор Госдепа по борьбе с терроризмом посетит Казахстан

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Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс обсудит в Казахстане вопросы сотрудничества в борьбе с экстремизмом.
Согласно распространенному в пятницу пресс-релизу Госдепа, встречи сторон пройдут в Нур-Султане 7 и 8 октября.
Переговоры затронут "вопросы судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, ответственных за преступления, связанные с терроризмом", а также работу Казахстана в формате С5+1 (формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии).
Также представители двух стран обсудят усилия Казахстана по возвращению на родину сограждан с сирийской территории, которая ранее находилась под властью "Исламского государства" (ИГ). В сентябре Сейлс отмечал успехи казахстанских властей в этом направлении.

Теги: #сша #казахстан
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