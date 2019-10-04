В Раде будут дорабатывать закон о Пласте, ветированный президентом Украины

Народные депутаты отправили на доработку закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины", который президент Украины вернул в парламент с предложениями.

За такое решение проголосовали 313 парламентариев на пленарном заседании Рады в четверг.

В замечаниях к закону, аргументируя невозможность подписания документа, глава государства указывает, в частности, на то, что определение законом одной скаутской организации – Пласта – как единой национальной скаутской организации фактически создает препятствия и привилегии для ее функционирования и получения государственной поддержки.

Отмечается также, что это создает риск того, что станет невозможным создание и дальнейшая деятельность уже существующих других скаутских организаций, а потому есть риск ограничения права граждан на свободу объединения в такие общественные организации.

Кроме того, президент высказал замечания к механизму государственной поддержки Пласта.

Вместе с тем глава государства предложил парламентариям доработать данный закон, чтобы определить основы господдержки развития украинского скаутского движения.

Закон о поддержке Пласта Верховная Рада приняла 30 мая 2019 года.