События

01:23 04.10.2019

В Раде будут дорабатывать закон о Пласте, ветированный президентом Украины

1 мин читать

Народные депутаты отправили на доработку закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины", который президент Украины вернул в парламент с предложениями.

За такое решение проголосовали 313 парламентариев на пленарном заседании Рады в четверг.

В замечаниях к закону, аргументируя невозможность подписания документа, глава государства указывает, в частности, на то, что определение законом одной скаутской организации – Пласта – как единой национальной скаутской организации фактически создает препятствия и привилегии для ее функционирования и получения государственной поддержки.

Отмечается также, что это создает риск того, что станет невозможным создание и дальнейшая деятельность уже существующих других скаутских организаций, а потому есть риск ограничения права граждан на свободу объединения в такие общественные организации.

Кроме того, президент высказал замечания к механизму государственной поддержки Пласта.

Вместе с тем глава государства предложил парламентариям доработать данный закон, чтобы определить основы господдержки развития украинского скаутского движения.

Закон о поддержке Пласта Верховная Рада приняла 30 мая 2019 года.

Теги: #рада #законопроект #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:25 04.10.2019
Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

00:30 04.10.2019
Референдум по вопросу выборов на территории ОРДЛО - это угроза миру, считает нардеп от "Слуги народа"

Референдум по вопросу выборов на территории ОРДЛО - это угроза миру, считает нардеп от "Слуги народа"

00:22 04.10.2019
Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

00:04 04.10.2019
Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

Глава МИД Украины о деле Шаройко: Завтра будет о чем сообщить

23:59 03.10.2019
Новый закон об особенностях местного самоуправления Донбасса может обсуждаться только после встречи в нормандском формате - Яременко

Новый закон об особенностях местного самоуправления Донбасса может обсуждаться только после встречи в нормандском формате - Яременко

23:10 03.10.2019
Пристайко анонсировал обмен уже на следующей неделе

Пристайко анонсировал обмен уже на следующей неделе

22:38 03.10.2019
На заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения ВРУ рекомендован новый состав ЦИК – Клочко

На заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения ВРУ рекомендован новый состав ЦИК – Клочко

21:33 03.10.2019
Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии вырос на 1,9% - ISSF

Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии вырос на 1,9% - ISSF

20:47 03.10.2019
Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

19:38 03.10.2019
Во Львове 4 октября начнется отопительный сезон для учреждений образования, культуры и здравоохранения

Во Львове 4 октября начнется отопительный сезон для учреждений образования, культуры и здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ допросила владельца телеканалов NewsOne и "112.Украина" по статьям о терроризме

Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

СНБО возглавил Данилов, прежде занимавший должность замсекретаря

С 29 октября меняется порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Боевики на Донбассе с полуночи 12 раз обстреляли украинские позиции – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС считает, что пришло время для переговоров со Скопье и Тираной о вступлении

У Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа ЕС от его недавних предложений

Пьяный полицейский в Кировоградской области на авто сбил насмерть велосипедиста, ГБР расследует дело

Минск стал 34-м иностранным городом-партнером Харькова

Боевики с полуночи 21 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС – пресс-центр

Американские конгрессмены в рамках расследования связей Трампа с Украиной начали опрашивать Курта Волкера

МИД Грузии назвал "спекуляцией" сообщения о подготовке Штайнмайером предложений по урегулированию конфликтов в регионе

Зеленский с супругой приняли участие в открытии фотовыставки к годовщине трагедии в Бабьем Яру

Украине необходимо стремиться к большей академической мобильности в ЕС – Новосад

ВАКС назначил 15 млн грн залога как меру пресечения экс-нардепу Березкину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА