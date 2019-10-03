МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную территорию Донбасса 12 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны", - говорится в сообщении.