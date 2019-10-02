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17:53 02.10.2019

В случае несоблюдения договоренностей о разведении войск на Донбассе, украинские военнослужащие будут действовать адекватно – Минобороны

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В случае несоблюдения договоренностей о разведении войск на Донбассе, украинские военнослужащие будут действовать адекватно – Минобороны

Министерство обороны Украины заявляет, что вопрос защиты проживающего в прифронтовой зоне мирного населения является приоритетным в процессе разведения войск, Вооруженных Сил Украины остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность Украины.

"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - говорится в разъяснении Минобороны о процессе разведения войск на отдельных участках линии боевого столкновения.

В Минобороны отметили, что защита гражданского населения в зоне проведения боевых действий является приоритетом для украинских военнослужащих.

"Зная цену и усилия, которые были возложены на удержание каждого метра украинской земли, военнослужащие Вооруженных Сил Украины остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что законодательством Украины предусмотрено право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.

В разъяснении указано, что разведение войск происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

"Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - объяснили в Минобороны.

Отмечается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций и организаций по вопросам безопасности, а также позволит провести разминирование территорий.

"Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения). Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - сказано в разъяснении.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области.

Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября.

Теги: #всу #оос #минобороны #разведение
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