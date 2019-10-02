Суд разрешил Генпрокуратуре получить в СНБО документы о выдаче паспортов иностранных государств жителям запада Украины и оккупированной части Донбасса

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины проводит расследование по факту массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно материалам судебного производства, Главная военная прокуратура Генпрокуратуры осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании в уголовном производстве от 3 июня 2019 года, которое проводится Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УК, по факту подготовки посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием национальной вражды.

В частности, исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, "что в дальнейшем может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди соотечественников (создание национально-территориальных автономий по национальному признаку, отдельных избирательных округов в местах компактного проживания этнических граждан, систем образования на языках меньшинств и т.д.)", поясняется в материалах.

При этом, как указано в документе, у следствия возникла необходимость в получении временного доступа к документам аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в которых содержатся сведения о массовой выдаче паспортов и "о запланированных мерах по устранению таких реальных или потенциальных угроз".

В соответствии с решением, 26 сентября Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре получить в СНБО необходимую документацию за период с 07 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года.

Так, следователи военной прокуратуры смогут получить доступ к входящей и исходящей документации, которая поступала от Главного управления разведки Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов, с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России.

Доступ также открыт и к документам, которые СНБО отправлял в Офис президента, Кабмин и центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы, а также к стенограммам заседаний СНБО с 2014 года и письменным решениям.

Решение суда действует в течение 30 дней с момента принятия и обжалованию не подлежит.

В случае невыполнения решения суда, возможно дополнительное решение о проведении обыска в СНБО.