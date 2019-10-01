Виталий Кличко и Том Круз прогулялись в парке "Муромец", а Владимир Кличко устроил для актера экскурсию на вертолете

Городской голова Киева Виталий Кличко показал американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру Тому Крузу интересные локации украинской столицы, а Владимир Кличко устроил для Круза обзорную экскурсию на вертолете.

Как сообщила во вторник вечером пресс-служба Киевской горгосадминистрации, мэр вместе с актером посетили Подольско-Воскресенский мост и парк "Муромец".

Брат городского головы Владимир устроил для американского гостя обзорную экскурсию над столицей на вертолете.

Кроме того, братья Кличко прогулялись с Томом Крузом и режиссерской группой, приехавшей с ним, по пешеходно-велосипедному мосту.

"Я с Томом Крузом знаком давно. В Киев он приехал впервые. И я очень рад, что всемирно известные режиссеры, актеры, музыканты приезжают сегодня в Украину, в наш город, интересуются локациями Киева, снимают здесь клипы, планируют снимать большое кино. Киев становится одной из мировых съемочных площадок", - сказал мэр.

Как сообщалось, 30 сентября Том Круз встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, по приглашению которого актер прибыл в Киев.